"Бурановские бабушки" выразили желание представить РФ на "Интервидении" "Бурановские бабушки" хотели бы представлять Россию на "Интервидении"

Москва3 июн Вести.Коллектив "Бурановские бабушки" хотел бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом они сообщили в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.

Мы бы очень хотели, мы "вездесущие". Мы везде хотим [выступить] отметили участницы группы

При этом они добавили, что среди молодых отечественных исполнителей большое количество достойных кандидатов. Участницы коллектива подчеркнули, что будут болеть за любого артиста, выступающего от страны.

В прошлом году конкурс состоялся 20 сентября в Москве. На "Интервидении" Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN). Однако артист попросил членов профессионального жюри не оценивать его выступления, ссылаясь на каноны гостеприимства. Дронов подчеркнул, что представитель страны-организатора не может победить.