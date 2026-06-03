Москва3 июнВести.Коллектив "Бурановские бабушки" хотел бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом они сообщили в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.
Мы бы очень хотели, мы "вездесущие". Мы везде хотим [выступить]отметили участницы группы
При этом они добавили, что среди молодых отечественных исполнителей большое количество достойных кандидатов. Участницы коллектива подчеркнули, что будут болеть за любого артиста, выступающего от страны.
В прошлом году конкурс состоялся 20 сентября в Москве. На "Интервидении" Россию представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN). Однако артист попросил членов профессионального жюри не оценивать его выступления, ссылаясь на каноны гостеприимства. Дронов подчеркнул, что представитель страны-организатора не может победить.