Евгений Плющенко заявил о готовности принять участие в "Интервидении" Плющенко готов принять участие в номере представителя России на "Интервидении"

Москва14 июл Вести.Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о готовности принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

При этом спортсмен в беседе с РИА Новости отметил, что его решение будет зависеть от того, кто будет представлять Россию на конкурсе.

Но я готов помочь сказал Плющенко

Евгений Плющенко участвовал в номере российского исполнителя Димы Билана с песней Believe на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Белграде в 2008 году. Это выступление получило 272 балла и принесло победу России.