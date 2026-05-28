Москва28 мая Вести.Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, когда выступал на международных турнирах, пользовался "безумной" народной любовью. В день его 50-летия двухкратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в интервью ИС "Вести" рассказала, какое прозвище для спортсмена придумали иностранные болельщики.

Хоркина поделилась, что прошла длинный спортивный путь вместе с Немовым. Спортсмены стали одними из первых, кто выступал под флагом современной России. Она подчеркнула, что Алексей Немов оставил огромный след на века в истории спорта своими яркими выступлениями.

Мы были очень эстетично красивыми и внешне, и в своей работе. У нас есть свой почерк. У Алексея красивое тело, у него даже прозвище красивое было. Все кричали на трибунах "секси Алекси" рассказала спортсменка

Гимнастка подчеркнула, что Немов обладает качествами, которые должен иметь каждый спортсмен и человек – уважение к сопернику, стремление честно побеждать.

Эта народная любовь, которой он и я обладаем, безумная, готова возвращать эту любовь нашим людям, которые любили наше выступление, сегодня смотрят, чем мы занимаемся, какие мы добрые дела делаем в части популяризации спортивной гимнастики в нашей стране прежде всего. Я думаю, что мы добром на добро отзываемся сказала олимпийская чемпионка

28 мая Алексей Немов отмечает 50-летний юбилей. Обладатель 12 олимпийских наград, четыре из которых золотые, победитель мировых и европейских первенств, встретил, как и положено легендарным спортсменам, в спортзале, тренируя юных гимнастов.