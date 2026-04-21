Путин наградил Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва21 апр Вести.Президент России Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Отмечается, что российский хоккеист получил орден за заслуги в развитии физической культуры и спорта в России.

Наградить ... Каменского Валерия Викторовича – вице-президента по развитию общества с ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига", город Москва говорится в указе

Каменский – знаменитый советский и российский хоккеист, обладатель титулов олимпийского чемпиона Игр 1988 года, вице-чемпиона Олимпиады 1998 года, трехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы.

В 2021 году Каменский также получил орден Александра Невского за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие российского спорта.