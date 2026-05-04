Путин наградил орденами и медалями четырех сотрудников ВГТРК Путин подписал указ о награждении четырех сотрудников ВГТРК

Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями четырех сотрудников ВГТРК за заслуги в области СМИ. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Уточняется, что работники были награждены "за многолетнюю добросовестную работу".

К ордену Почета были представлены Виталий Волков, Андрей Григорьев и Евгений Рожков. Алена Рогозина получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин наградил олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.