Москва8 маяВести.Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) орденом "За доблестный труд". Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Согласно указу, коллектив удостоен ордена за большой вклад в развитие российской промышленности и укрепление экономического потенциала России.
Ранее Путин поблагодарил членов РСПП за вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии, а также поддержку героев специальной военной операции.