Коллектив РСПП удостоен ордена "За доблестный труд" Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив РСПП

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) орденом "За доблестный труд". Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно указу, коллектив удостоен ордена за большой вклад в развитие российской промышленности и укрепление экономического потенциала России.

Ранее Путин поблагодарил членов РСПП за вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии, а также поддержку героев специальной военной операции.