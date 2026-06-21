Москва21 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин удостоил ордена Почета коллектив столичного международного аэропорта Внуково. Указ о присвоении главой государства госнаград опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что коллектив авиагавани получил эту госнаграду "за заслуги в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи".

Международный аэропорт Внуково - старейшая из ныне действующей авиагаваней московского транспортного узла. На сегодняшний день Внуково за свою работу отмечен рядом наград, включая благодарность президента РФ за достигнутые успехи и высокие показателя в профессиональной деятельности и почетную грамоту правительства за заслуги в развитии воздушного транспорта и высокие показатели.