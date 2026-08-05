Росавиация: аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию Столичный аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию

Москва5 авг Вести.Столичный аэропорт Внуково отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Кроме того, из-за временных ограничений возможны корректировки в расписании авиарейсов. В ведомстве рекомендуют пассажирам уточнять актуальную информацию на официальном сайте московского аэропорта.

Ранее сообщалось, что воздушные гавани Пензы и Саратова временно прекратили свою работу.