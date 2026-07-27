Москва27 июлВести.Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет воздушные суда только по предварительному согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщили в Росавиации.
Решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов, включая задержки и переносы вылетов. Все меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса на официальном сайте аэропорта или у авиакомпании-перевозчика.