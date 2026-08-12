Москва12 авгВести.Прощание и похороны актрисы Натальи Трубниковой, скончавшейся 11 августа на 72 году жизни, пройдут в узком семейном кругу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников артистки.
Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников. Поэтому дата и место прощания, а также дата похорон озвучены не будутговорится в сообщении
Организацией похорон занимается вдова брата Натальи Трубниковой, Лариса, и ее племянник.
Ранее сообщалось, что актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с ее супругом режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.
Актриса получила известность после роли принцессы Мелисенты в фильме Леонида Квинихидзе "31 июня". Также она снималась в кинофильмах "Формула любви" и "12 стульев" и других советских кинопроектах.