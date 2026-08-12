Похороны актрисы Натальи Трубниковой посетят только родственники Прощание с актрисой Трубниковой пройдет в закрытом формате

Москва12 авг Вести.Прощание и похороны актрисы Натальи Трубниковой, скончавшейся 11 августа на 72 году жизни, пройдут в узком семейном кругу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственников артистки.

Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников. Поэтому дата и место прощания, а также дата похорон озвучены не будут говорится в сообщении

Организацией похорон занимается вдова брата Натальи Трубниковой, Лариса, и ее племянник.

Ранее сообщалось, что актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с ее супругом режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.

Актриса получила известность после роли принцессы Мелисенты в фильме Леонида Квинихидзе "31 июня". Также она снималась в кинофильмах "Формула любви" и "12 стульев" и других советских кинопроектах.