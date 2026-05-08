Москва8 маяВести.Президент России Владимир Путин наградил народную артистку России Наталию Селезневу орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечаются многолетняя плодотворная деятельность актрисы и ее заслуги в культуре и искусстве.
Наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Селезневу Наталию Игоревнуговорится в указе
Наталия Селезнева – артистка Московского академического театра сатиры. Известна благодаря ролям в фильмах "Калиф-аист", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения желтого чемоданчика", а также участию в телепередаче "Кабачок "13 стульев".
Ранее Путин наградил сотрудников ВГТРК Виталия Волкова, Андрея Григорьева, Евгения Рожкова и Алену Рогозину государственными наградами за многолетнюю добросовестную работу.