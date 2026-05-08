Путин наградил актрису Селезневу орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Актриса Селезнева награждена орденом "За заслуги в культуре и искусстве"

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин наградил народную артистку России Наталию Селезневу орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечаются многолетняя плодотворная деятельность актрисы и ее заслуги в культуре и искусстве.

Наградить орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Селезневу Наталию Игоревну говорится в указе

Наталия Селезнева – артистка Московского академического театра сатиры. Известна благодаря ролям в фильмах "Калиф-аист", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения желтого чемоданчика", а также участию в телепередаче "Кабачок "13 стульев".

Ранее Путин наградил сотрудников ВГТРК Виталия Волкова, Андрея Григорьева, Евгения Рожкова и Алену Рогозину государственными наградами за многолетнюю добросовестную работу.