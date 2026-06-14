Путин в поздравлении Елене Сафоновой отметил ее мастерство и вклад в кино

Путин в поздравлении актрисе Елене Сафоновой отметил ее мастерство Путин в поздравлении Елене Сафоновой отметил ее мастерство и вклад в кино

Москва14 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения заслуженную артистку России, актрису театра и кино Елену Сафонову, отметив ее актерское мастерство и верность профессии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Елене Сафоновой, которая получила широкую известность после роли Ольги в мелодраме "Зимняя вишня", 14 июня исполнилось 70 лет.

Ваше актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов сказано в поздравлении

Путин подчеркнул, что Сафонова внесла значимый вклад в развитие отечественного кинематографа, создала яркую палитру запоминающихся женских образов. Президент пожелал актрисе доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

Советская и российская актриса театра и кино Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. К 2026 году фильмография Сафоновой насчитывает более 100 кино- и телепроектов.