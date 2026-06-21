Москва21 июнВести.Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ актеру Владимиру Конкину. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовой информации.
Конкин наиболее известен по роли Владимира Шарапова в культовом телефильме "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина.
Присвоить почетные звания: "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу – артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематогрофистов Российской Федерации", город Москваговорится в документе
Также глава государства присвоил звание Героя труда генеральному директору НМИЦ радиологии Андрею Каприну.