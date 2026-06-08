Актер Стивен Сигал счел бы за честь присвоение ему звания народного артиста РФ Стивен Сигал выразил желание получить звание народного артиста России

Москва8 июн Вести.Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал рассказал в интервью ТАСС, что счел бы честью получение звания заслуженного или народного артиста России.

Это будет для меня большой честью ответил актер на соответствующий вопрос

Актер получил гражданство РФ в 2016 году. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".