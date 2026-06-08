Москва8 июнВести.Американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал рассказал в интервью ТАСС, что счел бы честью получение звания заслуженного или народного артиста России.
Это будет для меня большой честьюответил актер на соответствующий вопрос
Актер получил гражданство РФ в 2016 году. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы "за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества".