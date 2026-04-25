Москва25 апр Вести.Народный артист РСФСР, актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко получил поздравление с 85-летием от президента России Владимира Путина. Телеграмму от главы государства зачитали во время юбилейного вечера артиста.

Российский лидер отметил вклад Никоненко в работу Союзе кинематографистов России и многолетнюю активную общественную деятельность.

Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание говорится в тексте поздравительной телеграммы

Никоненко родился в Москве 16 апреля 1941 года. На его счету свыше сотни ролей в кино. Зрителям он запомнился благодаря сериалу "Каменская", а также фильмам "Завтра была война" и "Герой нашего времени".

В день своего юбилея артист рассказал в интервью ИС "Вести", что до сих пор гастролирует и за год посещает порядка 90 городов.