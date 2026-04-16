Москва16 апр Вести.Заслуженный артист России Андрей Мерзликин в интервью ИС "Вести" рассказал, что его удивляет память народного артиста РСФСР Сергей Никоненко, который помнит тексты всех своих ролей и даже стихотворения, которые учил еще в школе.

Мерзликин отметил, что Никоненко – и хороший актер, и светлый человек, а такое сочетание редко можно встретить.

Удивляет его долгожительство в профессии, в абсолютно чистой, невероятной памяти, сохранение чистого сердца, доброго характера… И так удивительно длинны его актерский и творческий путь. Когда понимаешь, что он говорит, это полста лет назад, еще до того, когда пришли мировые и отечественные звезды, и думаешь: "А Никоненко уже тогда работал"… У него невероятная память. Он помнит все тексты ролей, которые он играл, и все стихи, которые он когда-то учил от школьной скамьи и до сегодняшнего дня рассказал Мерзликин

16 апреля актер, режиссер и сценарист Сергей Никоненко отмечает 85-летний юбилей. Он известен ролями Сергея Есенина в фильме "Пой песню, поэт…", Петра Зыкина в картине "Инспектор ГАИ", директора школы Николая Ромахина в драме "Завтра была война", главного редактора районной газеты Александра Реутова в фильме "Журналист" и многими другими.