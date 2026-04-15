Актер Мерзликин: сообщество Пускепалиса до сих пор собирается каждый год

Москва15 апр Вести.Заслуженный артист России Андрей Мерзликин в интервью ИС "Вести" рассказал о традиции актера и режиссера Сергея Пускепалиса, которая заключалась в том, что он каждый год собирал людей, не связанных с кино, на совместном мероприятии.

Мерзликин отметил, что в Пускепалисе всегда было желание "осветить все вокруг и зажечь". Пускепалис был добрым и искренним человеком, который не носил масок и фильтров, указал актер.

Организовать какую-то большую встречу, всех объединить, всех собрать, Сергей умел это делать. Это просто талант. У нас есть сообщество людей, которые не имеют отношения к кино, военные, офицеры, герои России. Сергей собирает, допустим, 26 декабря. День встречи, день памяти [Петра] Фоменко, и днем Сергей ходит на кладбище, поминает своего мастера, вечером собирались люди, которым близка позиция жизни Сергея, близка его мировоззренческая платформа. И эти люди множатся, снималось место, общепит, где всем хватало места. Это сообщество живет. 26 декабря все до сих пор собираются. Остается только место, где должен был сидеть Сергей. Люди сидят, то есть Сережа жив поделился актер

Кроме того, Мерзликин в интервью ИС "Вести" рассказал, как знакомство с Пускепалисом переросло в крепкую дружбу.

15 апреля Заслуженному артисту России Сергею Пускепалису могло исполниться 60 лет. Он погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года в Ярославской области.