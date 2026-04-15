Урсуляк: без людей, подобных Пускепалису, картина мира становится неполной

Москва15 апр Вести.Без таких людей, как Заслуженный артист России Сергей Пускепалис, картина мира и искусства становится неполной, рассказал режиссер Сергей Урсуляк в интервью ИС "Вести".

Мне не хватает его. И не потому, что я его собирался снимать. Не в этом дело. А просто присутствие в жизни и в искусстве таких людей крайне важно. И без них, конечно, картина мира становится, я бы сказал, неполной поделился Урсуляк

15 апреля актеру и режиссеру Сергею Пускепалису могло исполниться 60 лет. Он погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года в Ярославской области.

Ранее актер театра и кино, режиссер Андрей Мерзликин рассказал, что Сергей Пускепалис был неподдельно искренним и добрым человеком, который не тратил время на использование масок и фильтров.