Андрей Мерзликин рассказал, как Сергей Пускепалис "открыл" ему "свое сердце" Актер Мерзликин рассказал, что подружился с Сергеем Пускепалисом на съемках

Москва15 апр Вести.Заслуженный артист России Андрей Мерзликин в интервью ИС "Вести" рассказал, как знакомство с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом переросло в крепкую дружбу.

Мерзликин и Пускепалис познакомились на съемках сериала "Крик совы", которые проходили в Старой Ладоге.

Мы абсолютно были удалены от столиц. Мы жили в Старой Ладоге, на берегу реки, старые домики… Каждый день было общение, разговоры, чай и работа, работа, работа. В этом общении очень многое определилось. Мы отработали картину, поняли, что нашли очень много точек соприкосновения, стали по-настоящему близки и нужны друг другу, стали общаться, дружить… Сергей открыл мне свое сердце, поэтому я так часто про это говорю, это очень дорого стоит поделился Заслуженный артист России

Он отметил, что даже такого короткого времени их дружбы хватило, чтобы понять, каким добрым и искренним был Сергей Пускепалис.

Концентрация дружбы бывает иногда такой мощной наполненности, которая потом на целые годы [сохраняется]. Этого короткого времени нашей дружбы хватило для того, чтобы говорить о нем, как о цельной фигуре, брать на себя ответственность, размышлять на тему, насколько я хорошо знаю этого человека рассказал Мерзликин

15 апреля Заслуженному артисту России Сергею Пускепалису могло исполниться 60 лет. Он погиб в автомобильной аварии 20 сентября 2022 года в Ярославской области.