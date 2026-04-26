Москва26 апр Вести.Народный артист России, актер театра и кино, актер дубляжа Александр Клюквин в интервью информационной службе "Вести" рассказал о своем необычном ритуале, который он соблюдает уже около тридцати лет перед выходом на сцену.

Клюквин сообщил, что уже долгое время у него есть традиция – нажимать на кнопку на режиссерском пульте перед тем, как выйти к зрителям.

У каждого актера есть свои тараканы. Кто-то гвоздики собирает со сцены, кто-то еще что-то. А у меня свой таракан – самый большой. Ни у кого такого нет. Я лет тридцать уже подряд, может, даже больше, не помню, когда это началось, должен перед выходом на сцену нажать на какую-нибудь кнопочку на пульте у помощника режиссера. Любую, неважно какую. Почему-то так, без этого нельзя. И вот этот пульт сделали, когда была реконструкция Малого театра, лет 15 назад. И пришел из Германии вот этот пульт. А на нем специально сделали вот эту кнопочку, этот тумблер. Он ни к чему не привязан. Это просто кнопочка для Клюквина. Ритуальная кнопочка. Я ей горжусь, ни у кого такого нет рассказал артист

Ранее Клюквин заявил, что может сыграть в спектакле, сидя на стуле спиной к залу, не двигаясь, и люди все равно будут его слушать и смотреть.