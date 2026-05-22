Москва22 мая Вести.Актер театра и кино Максим Аверин рассказал изданию KP.RU, как ему удается сохранять хорошую форму при напряженном графике работы.

Первое, что нужно для этого, пояснил он – любить свое дело. Второе – контролировать питание и соблюдение режима.

Всего лишь просто ранний подъем, режим, конечно же, с годами, увы, все просто так само по себе не сходит, этим уже надо, конечно же, заниматься… Как говорила [балерина] Майя Михайловна Плисецкая, когда ее спрашивали: "Что вы делаете, чтобы не поправляться?", она отвечала: "Сижу не жрамши!" пояснил он

Ранее Аверин рассказывал, что выжил в 1990-е благодаря Щукинскому театральному училищу.

Сегодня Аверин работает в театре "Ленком Марка Захарова". 26 ноября он отметил свое 50-летие.