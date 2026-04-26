Москва26 апр Вести.Народный артист, актер театра и кино, актер дубляжа Александр Клюквин в интервью информационной службе "Вести" поделился мыслями о профессии и собственных навыках.

Он убежден, что может сыграть спектакль, сидя на стуле спиной к залу, не двигаясь, и люди будут слушать и смотреть.

Я много умею. Сразу скажу, как я недавно про себя сказал, мне понравилось, это было правильно, я украл у фантастики нашей замечательной. Я маг вне категории. Я могу сыграть, сидя спиной к залу, на стуле, не двигаясь, спектакль, и люди будут слушать и смотреть. Вот это я могу. Есть некоторые вещи, которые я могу лучше, чем все остальные. Трудно быть скромным, если ты лучший