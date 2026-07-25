"Остался нормальным человеком": Олешко назвал свое главное достижение в жизни Александр Олешко рассказал о своем главном достижении в жизни

Москва25 июл Вести.В эксклюзивном интервью ИС "Вести" Народный артист России, актер театра имени Евгения Вахтангова, Александр Олешко рассказал о своем самом главном в жизни достижении.

Он отметил, что считает своим успехом вовсе не какую-то роль в театре или кино, а личное качество.

Самое главное достижение мое, когда меня спрашивают: "Вот какую роль вы выделяете?". Я говорю, что самое главное достижение — что вообще-то я остался нормальным человеком. В нашей профессии это такая редкость. Потому что очень красивое слово "профдеформация" иногда показывает нам людей, которые, в общем, уже намертво приклеили к себе либо какие-то маски, из-под которых не видно их собственного лица и души поделился Олешко

По словам артиста, у него есть свои творческие победы, достижения и открытия, однако приоритетным для него все же остается личностное качество.

Ранее Александр Олешко рассказал, что его редко приглашают сниматься в сказках, хотя, по словам артиста, он считает этот жанр своим.