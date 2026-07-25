Москва25 июл Вести.Народный артист России, актер театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко в интервью ИС "Вести" не исключил, что может написать собственную книгу.

Артист признался, что ему нередко поступают просьбы создать собственное литературное произведение.

Очень многие просят об этом. Но когда я захожу в книжные магазины и вижу, что на полках уже лежат, или сидят, или стоят какие-то люди, которые написали книжку, а мне прямо неловко от этого, потому что думаю: "Господи!" Он только родился, уже книжку написал. А этот-то тут что делает?" Неловко сказал Олешко

Актер рассказал, что одно крупное издание предложило ему опубликовать книгу.

Но я вам хочу сказать, что одно очень крупное издание меня додавило. И, наверное, все-таки я соглашусь, сделаю что-то такое. Просто это я понял, что жанр этой книги должен быть так озвучен - эта книга в пути, книга для дороги, книга для тех, кто летает в самолетах, в поездах и так далее добавил он

Также артист поделился историей из детства. Оказалось, он принимал итальянскую киноактрису Софи Лорен, которую показывали по телевизору, за свою маму.