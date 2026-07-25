Москва25 июлВести.Народный артист России, актер Театра Вахтангова Александр Олешко рассказал ИС "Вести", что в детстве путал со своей мамой итальянскую киноактрису Софи Лорен, которую видел по телевизору.
По словам артиста, для него в детском возрасте мама была похожа на всех итальянских актрис.
Мама у меня была похожа вообще на всех итальянских актрис. Мне казалось, что Софи Лорен одно время - это моя мама. А когда я видел [ее] по телевизору, думаю: "Ну надо же, моя мама - по телевизору ее показывают. Почему она здесь так вот дома не ходит?" И когда она лаком делала утром бабетту (укладку. – Прим. ред.), то мне казалось, что у нас дома живет Софи Лоренсказал Олешко
Как рассказал актер, его бабушка была тоже очень красивой женщиной - ее нередко сравнивали с актрисами Советского Союза, в частности, с Любовью Орловой.
Она действительно была очень красивой женщиной. И мне казалось, что моя бабушка похожа на всех актрис Советского Союза - на Любовь Орлову, на Лидию Смирновуподелился артист
Ранее Олешко рассказал о своем главном достижении в жизни.