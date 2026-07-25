Александр Олешко рассказал, как в детстве путал Софи Лорен со своей мамой Александр Олешко рассказал, что в детстве принимал Софи Лорен за свою маму

Москва25 июл Вести.Народный артист России, актер Театра Вахтангова Александр Олешко рассказал ИС "Вести", что в детстве путал со своей мамой итальянскую киноактрису Софи Лорен, которую видел по телевизору.

По словам артиста, для него в детском возрасте мама была похожа на всех итальянских актрис.

Мама у меня была похожа вообще на всех итальянских актрис. Мне казалось, что Софи Лорен одно время - это моя мама. А когда я видел [ее] по телевизору, думаю: "Ну надо же, моя мама - по телевизору ее показывают. Почему она здесь так вот дома не ходит?" И когда она лаком делала утром бабетту (укладку. – Прим. ред.), то мне казалось, что у нас дома живет Софи Лорен сказал Олешко

Как рассказал актер, его бабушка была тоже очень красивой женщиной - ее нередко сравнивали с актрисами Советского Союза, в частности, с Любовью Орловой.

Она действительно была очень красивой женщиной. И мне казалось, что моя бабушка похожа на всех актрис Советского Союза - на Любовь Орлову, на Лидию Смирнову поделился артист

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