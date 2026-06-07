Актриса Дибцева заявила, что в браке с первым мужем была неправильной женой Актриса Дибцева: в браке с первым мужем я была неправильной женой

Москва7 июн Вести.Российская актриса Ольга Дибцева считает, что была неправильной женой в своем первом браке. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, со своим первым мужем она познакомилась у психолога, когда пыталась разобраться с обидой на родителей. По словам актрисы, какое-то время она была счастлива в отношениях.

Потом просто мы настолько друг другу надоели своими ожиданиями друг от друга, не теми, которые мы можем друг другу дать, что мы не смогли просто быть вместе уже, к сожалению, ну или к счастью … Мне казалось, что нужно какое-то равноправие. Я сама все могу, зачем мне там, значит, какой-то мужчина, которого надо слушать. То есть это, я, наверное, была неправильной женой, правда. Мы были оба какие-то молодые, зеленые, наверное. И как-то не могли смирить себя, ни он, ни я. Вот мы не построили, у нас не получилось. Нельзя сказать, [что] это была ошибка, потому что у нас потрясающая дочь сказала актриса

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что в юности конфликтовала с родителями, которые не верили в ее мечту поступить в театральный вуз.