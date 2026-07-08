Круглосуточная забота: как муж актрисы Дибцевой оберегал ее при беременности Звезда "Холопа" Дибцева рассказала об отношении мужа к ней во время беременности

Москва8 июл Вести.Актриса театра и кино Ольга Дибцева в интервью Андрею Малахову рассказала, как ее муж заботился о ней во время беременности, сообщает ИС "Вести".

Муж Дибцевой Евгений Евпак работает в Благовещенске на строительстве космодрома "Восточный", и во время беременности актриса решила на три месяца поехать жить рядом с мужем.

А что такое беременная женщина? Это женщина, которая все время что-то хочет: апельсины, мандарины, персики, вишня, компот. А я московская девушка, которая привыкла, что на любой ее каприз можно заказать доставку. А мы в Благовещенске, и я в 22 часа говорю: "Жень, сейчас бы консервированных персиков". Он такой: "Не вопрос". И нам их привозят домой. И так происходило много раз. И тут я также опять: "Компот вишневый". И Женя говорит: "Не, не получится. Димка спит уже". Оказывается, он своих друзей напрягал, чтоб они ночью ехали на другой конец города в магазин круглосуточный и все это привозили поделилась звезда фильма "Холоп"

Муж актрисы Евгений признался, что задолго до встречи с супругой она была его эталоном красоты. Ольга и Евгений впервые встретились в "Сапсане" по пути в Санкт-Петербург. Вторая встреча будущих супругов прошла в Оптиной Пустыни.