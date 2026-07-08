Актриса Ольга Дибцева рассказала о свидании с мужем в Оптиной Пустыни Ольга Дибцева рассказала, что на свидание пригласила будущего мужа в монастырь

Москва8 июл Вести.Свидание актрисы Ольги Дибцевой и ее будущего супруга прошло в монастыре Оптина Пустынь. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Актриса призналась, что счастлива в браке с Евгением Евпаком.

Оптина пустынь - важное место для нашей семьи. Здесь прошла наша с Женей вторая встреча. Я узнала, что Женя никогда здесь не был, и я его пригласила. Я почему-то знала, что мы вместе попадем в Оптину, и я пойму, что это мой человек, мой мужчина сказала Дибцева

Пара познакомилась в поезде.

Наша встреча была промыслом божьим. Мы ехали в "Сапсане" в Санкт-Петербург; по пути к себе в вагон я прошел мимо Оли и сделал ей комплимент — она моя самая любимая актриса. И все, следую дальше своей дорогой, про себя, честное слово, обращаюсь к Богу: "Если тебе угодно, чтобы мы познакомились, ты все для этого сделаешь". И буквально спустя десять минут она совершенно случайно ко мне подошла вспоминает Евгений

Ольга объясняет, что в часовне при монастыре похоронены три монаха, убитые в 1993 году на Пасху — Василий, Ферапонт и Трофим. Актриса отметила душевную связь с одним из них.

У меня с отцом Василием особенная душевная связь. Я помню, писала письмо отцу Василию: "Что если нам суждено быть вместе с Женей, как с мужчиной, если мы действительно подходим друг другу, у нас может быть настоящая большая православная семья, то пусть у нас будут детки, пусть мы будем вместе, благослови нас". И действительно все так и случилось поделилась Ольга

Семья назвала дочь в честь иеромонаха — Василисой.