Москва8 июлВести.Свидание актрисы Ольги Дибцевой и ее будущего супруга прошло в монастыре Оптина Пустынь. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
Актриса призналась, что счастлива в браке с Евгением Евпаком.
Оптина пустынь - важное место для нашей семьи. Здесь прошла наша с Женей вторая встреча. Я узнала, что Женя никогда здесь не был, и я его пригласила. Я почему-то знала, что мы вместе попадем в Оптину, и я пойму, что это мой человек, мой мужчинасказала Дибцева
Пара познакомилась в поезде.
Наша встреча была промыслом божьим. Мы ехали в "Сапсане" в Санкт-Петербург; по пути к себе в вагон я прошел мимо Оли и сделал ей комплимент — она моя самая любимая актриса. И все, следую дальше своей дорогой, про себя, честное слово, обращаюсь к Богу: "Если тебе угодно, чтобы мы познакомились, ты все для этого сделаешь". И буквально спустя десять минут она совершенно случайно ко мне подошлавспоминает Евгений
Ольга объясняет, что в часовне при монастыре похоронены три монаха, убитые в 1993 году на Пасху — Василий, Ферапонт и Трофим. Актриса отметила душевную связь с одним из них.
У меня с отцом Василием особенная душевная связь. Я помню, писала письмо отцу Василию: "Что если нам суждено быть вместе с Женей, как с мужчиной, если мы действительно подходим друг другу, у нас может быть настоящая большая православная семья, то пусть у нас будут детки, пусть мы будем вместе, благослови нас". И действительно все так и случилосьподелилась Ольга
Семья назвала дочь в честь иеромонаха — Василисой.
Мы Василису крестили тоже в Оптиной Пустыне. Мне захотелось ее назвать Василисой в честь отца Василия, и мы даже хотели ее крестить, тоже в честь отца Василия, но нельзя крестить девочек в честь мужчин. И тогда нам сказал отец Силуан: давайте посмотрим Святки. Открываем Святки, а там — Василисаговорит актриса