Муж актрисы Дибцевой: Оля была для меня эталоном женской красоты Муж актрисы Дибцевой: задолго до встречи она была для меня эталоном красоты

Москва8 июл Вести.Муж актрисы Ольги Дибцевой признался, что задолго до встречи с супругой она была его эталоном красоты. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Ольга и Евгений впервые встретились в "Сапсане" по пути в Санкт-Петербург. В поезде мужчина не решился подойди к ней.

Он просто стоял, такой высокий, красивый и улыбался. Я видела просто улыбающегося мужчину. И что же, я буду к нему сама идти? Мне вообще тогда не до этого было. Но на Площади восстания у меня разрядился телефон, а мне нужно было вызвать такси. И на этой огромной площади, где куча людей, я увидела, что около другого такси спиной ко мне стоит человек. Я к нему подошла и сказала, что мне тоже нужно вызвать машину. Человек повернулся, оказывается, - это он вспоминает Ольга

Встретив Ольгу в поезде, Евгений обратился к Богу, чтобы судьба их свела снова.

Повернулся и обомлел, когда ее увидел. Пропал дар речи… Я увидел Олечку впервые в 2012 году, она снималась в "Бое с тенью 3". И с того момента для меня Оля была эталоном женской красоты. Я даже не мог себе представить, что когда-либо в жизни ее встречу. Не отслеживал ее творчество, скажу честно, но встреча в "Сапсане" была, конечно, феерична сказал Евгений

Вторая встреча будущих супругов прошла в Оптиной Пустыни.