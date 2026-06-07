Москва7 июн Вести."Сапсан" - это поезд любви, в котором произошла история знакомства с будущим мужем. Об этом рассказала в интервью Борису Корчевникову, российская актриса Ольга Дибцева, сообщает ИС "Вести".

Она рассказала, что отправилась из Москвы в Санкт-Петербург на поезде "Сапсан" и там встретила мужчину, который впоследствии стал ее мужем.

Он просто улыбался мне всю поездку. Я его, конечно, заметила, потому что он такой красивый двухметровый мужчина, но стоит такой, как "самовар начищенный", улыбается. Я ходила по поезду туда-сюда, но он не подошел. Хотя ему очень хотелось. Как он потом рассказал, что внутри себя он подумал, мол, если нам суждено с ней познакомиться, я тебе отдаю, Господи, в твои руки, но сам делать ничего не буду. И дальше, когда уже "поезд любви" приехал в Петербург на площадь Восстания, он туда пришел и стоял, ждал такси, а я шла тоже с поезда, и такси свое не вызвала. Я хотела прогуляться немножко, подышать воздухом. И я сама случайно подошла к нему. И когда я спросила его про такси, он обернулся, и для него это был знак того, что Господь благословил наше с ним знакомство. Поэтому для меня "Сапсан" стал "поездом любви" рассказала Дибцова

По ее словам, она уже перестала верить в любовь, как чудо произошло по дороге в свой родной Санкт-Петербург.

Я всегда мечтала о таком мужчине, как Женя. Таких мужчин мало, но они есть. И вот мне Господь подарил вот такого мужа, хотя я не верила, что в моей жизни такая большая красивая любовь может случиться. И если бы мне кто-то сказал в мои 16, что это случится в 36, я бы, спросила: "А что я буду делать до этого времени?" Но вот Господь так распорядился рассказала Дибцова

Ранее она рассказала, что воспоминания бабушки, прошедшей через ужасы блокады Ленинграда, стали для нее серьезными уроками жизни, которые глубоко изменили мировосприятие будущей актрисы, научив ценить каждый день и понимать истинную ценность хлеба.