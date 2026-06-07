Москва7 июнВести.Воспоминания бабушки, прошедшей через ужасы блокады Ленинграда, стали для актрисы Ольги Дибцевой серьезными уроками жизни, которые глубоко изменили мировосприятие будущей актрисы, научив ценить каждый день и понимать истинную ценность хлеба. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".
Она рассказала, что на момент начала блокады (8 сентября 1941 года) ее бабушке было 15 лет, поэтому она очень хорошо все запомнила.
Моя бабушка-блокадница с нами жила, Валентина Дмитриевна. Очень ее люблю. Очень она мне много дала. Бабушка прошла всю блокаду. 15 лет было ей, когда началась блокада. И она осталась в городе, в Ленинграде. И работала - она убирала трупы с улиц, она тушила зажигательные бомбы на крышах… Ее рассказы, конечно, очень сильно повлияли на мою жизнь. Вообще у меня и бабушки, и дедушки прошли войну, Великую Отечественную и блокаду. Я есть благодаря тому, что они такой подвиг совершили, выжилирассказала Дибцова
Она также рассказала, что благодаря воспитанию она научилась бережно относиться к еде.
Детство такое было - у нас был культ еды дома. Ни в коем случае нельзя было ничего выбрасывать. Если при бабушке что-нибудь выбросишь, особенно хлеб - это гнев такой будет! Научила ценить. С тарелки нужно было все доестьрассказала Дибцова
Ранее она рассказала, что в юности конфликтовала с родителями, которые не верили в ее театральное будущее.