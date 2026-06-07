Актриса Дибцева: бабушка-блокадница научила меня ценить хлеб Дибцева: бабушкины рассказы о блокаде очень сильно повлияли на мою жизнь

Москва7 июн Вести.Воспоминания бабушки, прошедшей через ужасы блокады Ленинграда, стали для актрисы Ольги Дибцевой серьезными уроками жизни, которые глубоко изменили мировосприятие будущей актрисы, научив ценить каждый день и понимать истинную ценность хлеба. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

Она рассказала, что на момент начала блокады (8 сентября 1941 года) ее бабушке было 15 лет, поэтому она очень хорошо все запомнила.

Моя бабушка-блокадница с нами жила, Валентина Дмитриевна. Очень ее люблю. Очень она мне много дала. Бабушка прошла всю блокаду. 15 лет было ей, когда началась блокада. И она осталась в городе, в Ленинграде. И работала - она убирала трупы с улиц, она тушила зажигательные бомбы на крышах… Ее рассказы, конечно, очень сильно повлияли на мою жизнь. Вообще у меня и бабушки, и дедушки прошли войну, Великую Отечественную и блокаду. Я есть благодаря тому, что они такой подвиг совершили, выжили рассказала Дибцова

Она также рассказала, что благодаря воспитанию она научилась бережно относиться к еде.

Детство такое было - у нас был культ еды дома. Ни в коем случае нельзя было ничего выбрасывать. Если при бабушке что-нибудь выбросишь, особенно хлеб - это гнев такой будет! Научила ценить. С тарелки нужно было все доесть рассказала Дибцова

Ранее она рассказала, что в юности конфликтовала с родителями, которые не верили в ее театральное будущее.