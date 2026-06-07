Актриса Дибцева: играть в драме, где женщина теряет детей для меня – табу

Дибцева заявила, что боится притянуть в свою жизнь судьбы сыгранных персонажей Актриса Дибцева: играть в драме, где женщина теряет детей для меня – табу

Москва7 июн Вести.Российская актриса Ольга Дибцева боится притянуть в свою жизнь судьбы сыгранных персонажей. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По словам Дибцевой, часто в ее жизни происходили похожие ситуации, которые она ранее отыгрывала в фильмах.

Поэтому я сейчас даже, если мне предлагают какую-то такую жесткую драму, где, например, женщина, потерявшая детей – это вот табу. Я никогда в жизни играть не буду, потому что я настолько этого боюсь, что я как-то это смогу притянуть в свою жизнь заявила актриса

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что на съемках второй части фильма "Холоп", будучи беременной, она в тугом корсете, съела около двух килограммов вишни. На съемках ей также пришлось восемь раз погружаться в ледяную воду.