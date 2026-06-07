Актриса Дибцева во время съемок в "Холопе" 8 раз подряд окунулась в ледяную воду Дибцева: во время съемок в "Холопе" пришлось 8 раз окунуться в ледяную воду

Москва7 июн Вести.Российская актриса Ольга Дибцева во время съемок в фильме "Холоп" восемь раз окунулась в ледяную воду. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, в фильме "Холоп" было тяжело сниматься, так как трюки актеры делали сами.

Милош Бикович - это вообще моя любовь, это потрясающий артист. И он мне помогал именно в сложных сценах. В первой части "Холопа" у нас была с ним уже легендарная сцена, где я должна была топиться, а он меня должен был спасать, вытаскивать на руках… 16 сентября, Псковская область, ледяная вода, мы без гидрокостюмов, потому что это невозможно было снять в гидрокостюме, мы все в легкой одежде, болото. И когда Милош заходил в воду, там ил, то есть у него проваливались ноги, а он должен еще меня вытащить оттуда красиво так, как будто мы в неге… Вся группа в пуховиках… Вот таких восемь дублей. Я же с головой должна была уйти, то есть после каждого раза меня сушили полностью поделилась Дибцева

Ранее режиссер кинокартины Клим Шипенко рассказал, что совмещение пейзажей двух частей "Холопа" и добавление в него морского путешествия, которое закончилось в Турции, – новое решение для "Холопа 3".