Москва27 июн Вести.Масштаб костюмов для съемок в фильме "Холоп 3" произвел на актрису Кристину Асмус сильное впечатление. Об этом она рассказала в беседе с ИС "Вести".

Асмус сыграла роль Елены Вяземской — супруги бизнесмена Бориса, которого исполняет актер Павел Прилучный.

Съемки картины проходили в России и Турции. Создавая наряды, костюмеры стремились к максимальной достоверности. Среди референсов — исторические документы, телесериал "Великолепный век", и те костюмы, что они видели в самой Турции, на рынках, где покупались и местные ткани.

Костюмы потрясающие в "Холопе 3", просто потрясающие. Я не представляю, каких бюджетов это стоило, но костюмов у нас там просто немерено. Только у моей героини действительно их в районе 15-20 сказала Асмус

Художника-постановщика Анну Стрелькову Турция поразила своими складами костюмов и декораций для кино.

Здесь мне было очень приятно, потому что руки были развязаны, все-таки хороший бюджет. В основном приходится думать, как уложиться [в бюджет], как это все смочь и так далее. Здесь была задача и для нее были все условия созданы. Это было удобно, классно и приятно говорит Стрелькова

Сегодня франшиза "Холоп" только в кино принесла более 23 миллионов проданных билетов и почти 8 миллиардов рублей кассовых сборов.