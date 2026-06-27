Прилучный рассказал, почему его героя-мажора в "Холопе 3" лишили маскулинности Прилучный заявил, что его героя в "Холопе 3" намеренно лишили маскулинности

Москва27 июн Вести.Создатели "Холопа 3" намеренно стремились обесценить в персонаже Борисе Вяземском устоявшиеся атрибуты мужественности, отметил в беседе с ИС "Вести" актер Павел Прилучный.

Главные герои комедии режиссера Клима Шипенко — избалованные супруги-богачи Елена и Борис Вяземские, которые отправятся на перевоспитание в эпоху Петра I. Бориса сыграл Прилучный.

Здесь мы максимально постарались убить [в нем] мужчину, который может постоять за себя. Это больше собирательный образ и по прическе, то есть это сейчас такая довольно-таки модная прическа у "золотой" молодежи… Одежда, и все повадки, и жесты, и его вообще физика, она немножко другая. И только к концу мой герой, пройдя огромные жизненные испытания, превращается в более-менее что-то похожее на мужчину рассказал Прилучный

Почти за две недели с момента премьеры в кинотеатрах фильм посмотрели более 1 миллиона российских зрителей. Актриса Кристина Асмус, сыгравшая Елену Вяземскую, поделилась, что согласилась на роль, даже не открывая сценарий. Актер Милош Бикович, говоря о фильме, отмечал, что "русский народ не любит мажоров и злых плохих принцев".