Режиссер "Холопа 3" рассказал, почему выбрал Асмус и Прилучного на главные роли

Шипенко: Асмус и Прилучный идеальны в роли тех, кому нужно перевоспитание Режиссер "Холопа 3" рассказал, почему выбрал Асмус и Прилучного на главные роли

Москва7 июн Вести.Во время кастинга для фильма "Холоп 3" стало очевидно, что актеры Павел Прилучный и Кристина Асмус создают динамичный дуэт. Этим обусловлен их выбор на главные роли в комедии, заявил ИС "Вести" режиссер Клим Шипенко.

Прилучный и Асмус исполняют роли Бориса и Елены Вяземских - супругов, чей брак находится на грани развода. По словам Шипенко, актерский тандем показал себя с лучшей стороны.

Они идеально подходят на [роли] людей, которых хочется перевоспитать. Когда их складываешь вместе, они образуют такую горючую смесь, которая взрывается, и это было очевидно на этапе проб и кастинга заявил Шипенко

Картина "Холоп 3" обещает стать "самой доброй и трогательной" частью франшизы, заявила ранее актриса Мария Миронова, исполнившая одну из ролей в комедии.

Премьера картины состоится уже 11 июня.