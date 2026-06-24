Москва24 июн Вести.В 2020 году первая часть трилогии о перевоспитании мажоров стала самой кассовой отечественной комедией. Вышедший в 2024 году "Холоп 2" занял третье место в топе самых кассовых отечественных фильмов за всю историю российского кинотеатрального проката. Третья часть комедии "Холоп" по масштабу заметно превосходит предыдущие фильмы: она объединила в себе и юмор, и сцены приключенческого экшена, и разнообразие музыки и танцев.

В "Холопе 3" тайная служба против капризов и вседозволенности берется за новое дело: "перевоспитатели" точно знают, как сделать из мажора человека. Главных героев ждет незабываемое морское приключение с курсом на переоценку ценностей.

Русский народ не любит мажоров и злых плохих принцев, он любит смотреть на человека, который становится лучше; любит, когда человек спасается говорит Милош Бикович, исполнитель роли Гриши

Спасаться, напрочь меняя все свои принципы, на этот раз предстоит супругам Вяземским, которые мечтают развестись и забыть друг о друге навсегда. Елену и Бориса Вяземских сыграли Кристина Асмус и Павел Прилучный.

Они идеально подходят на людей, которых хочется перевоспитать. Когда их складываешь вместе, они образуют такую горючую смесь, которая взрывается поясняет выбор артистов на главные роли режиссер Клим Шипенко

На перевоспитание нерадивых супругов отправляют их дети.

Для любого ребенка ссоры и развод родителей – это катастрофа. И то, что в фильм добавлена детская тема, мне кажется, делает "Холоп 3" самым добрым и трогательным из всех частей говорит Мария Миронова, исполнительница роли телепродюсера Анастасии

Ради спасения семьи дети не экономят: деньги все равно родительские, и их много. Папа – потомственный судостроитель, поэтому воспитатели и отправляют его к самым корням его собственной же корабельной династии – в услужение к Петру на настоящий парусник. Здесь Борис и Елена встретятся: он – обычный матрос, она – разжалованная из дворян служанка.

Мне кажется, это замечательная эпоха. С одной стороны, это часть прекрасной российской истории. А с другой – эта эпоха дает нам прекрасный визуальный мир, в который мы можем погрузить зрителя считает Милош Бикович

А мажоров ждет круиз в Османскую империю, где "все включено": море, корабль, опасности на каждом углу и даже гарем во дворце.

Кристина Асмус согласилась на роль Елены Вяземской сразу, даже не открывая сценарий.

Я думаю, что нет ни одного кинематографиста в стране, который бы не хотел быть частью вселенной "Холоп". И нет актера в стране, который не хотел бы там сниматься. Я не исключение. Моя героиня Елена – оторва, жесткая, злая, эгоистичная девчонка, которая ходит по головам и ни перед чем не остановится. Она считает, что весь мир ей должен. Это тот человек, который максимально нуждается в перевоспитании говорит Кристина Асмус

А для Павла Прилучного роль Бориса Вяземского оказалась одной из самых экстремальных в карьере.

Нам с Кристиной пришлось делать все, что придумал Клим! Трюков было огромное количество, причем много таких, которые я не исполнял никогда ранее. Я никогда не нырял в море в шароварах, не забирался на 36-метровую мачту, никогда не находился там в режиме шторма. Но это все – определенный опыт, за который я хочу сказать большое спасибо: получается, я переборол огромное количество страхов. Конечно, в фильме очень много приключений, но прежде всего он, конечно, о любви, о семейных ценностях. О том, что, когда уже зашел в тупик, может быть, стоит повернуть все на 180 градусов, посмотреть и ответить себе на вопрос: а смогли бы вы друг без друга жить или вас действительно судьба свела? признается Павел Прилучный

Впрочем, морская авантюра перевоспитает не только Елену и Бориса, но и заставит окончательно повзрослеть Гришу.

Он был как подросток, который пытался доказать, что он чего-то может, чего-то стоит. А в третьей части, встретив женщину, которая ему нравится, ему предстоит понять, что быть взрослым – значит, жить не только для себя, а жить для кого-то другого. Любить другого человека – значит немножко себя оставить на втором плане говорит Милош Бикович

Мне кажется, что это самая трогательная часть о любви. И как невероятно красиво снято, как масштабно! Этот фильм показывает возможности русской индустрии с самой замечательной стороны признается Аня Чиповская, исполнительница роли Веры, специалиста по эпохе Петра I

И действительно, в новой части "Холопа" создатели картины превзошли самих себя. Все морские сцены снимали в открытом море, в том числе и во время шторма, на огромном действующем паруснике у берегов Турции. С корабля герои попадают на бал к турецкому султану: эти сцены снимались в Турции в реальных исторических объектах Османской империи.

Я решил, что в этот раз палить нужно из всех орудий! Я делал ставку и на юмор, и на интересную историю, и на приключения, чтобы зрителям было не только забавно и весело, но чтобы они переживали, удивлялись масштабу трюков, погонь, драк, танцев. И надеюсь, зритель почувствует себя частью этого экипажа, который мчится по морям говорит режиссер Клим Шипенко

Но новая комедия удивляет зрителей не только эффектными трюками, живописными локациями, историческими костюмами и закрученным сюжетом, а еще и заставляет задуматься о том, что в жизни по-настоящему важно.

"У нас была похожая ситуация, поэтому мы очень прониклись этим фильмом", – призналась молодая супружеская пара из Москвы после просмотра картины.

"Ярко, смешно, необычно, очень хороший умный юмор", "Выходишь с ощущением тепла в душе", "Понимаешь, что любовь, семья – самое главное, и всегда все можно исправить", – делятся впечатлениями другие зрители-москвичи.

"В момент просмотра фильма ты задумываешься: а какая же у меня семья со стороны?", – признается зритель из Рязани.

"С одной стороны, очень насыщенный фильм, а с другой – есть моменты, когда и о своей жизни задумываешься", – вторит ему зрительница из Краснодара.

"Это фильм, где в опасности проявляется сама любовь. А еще великолепный актерский состав, на каждого смотришь с обожанием", – признаются зрители из Пскова.

"Холоп 3" – невероятно зрелищное, масштабное, веселое кино о самых серьезных вещах. Кино, которое точно стоит увидеть этим летом. Этот фильм уже смотрит вся страна. Грандиозное морское приключение во всех кинотеатрах.