ИС "Вести" показала отрывок из нового фильма "Холоп 3" ИС "Вести" эксклюзивно показала отрывок из нового фильма "Холоп 3"

Москва24 июн Вести.Информационная служба "Вести" эксклюзивно показала своим читателям одну из экшн-сцен нового фильма "Холоп 3" с участием актера Павла Прилучного.

"Холоп 3" – российский комедийно-приключенческий художественный фильм режиссера Клима Шипенко, снятый по сценарию Саввы Минаева, Максима Кудымова и самого Шипенко.

Фильм – прямое продолжение картин "Холоп" (2019) и "Холоп 2" (2023). В комедии рассказывается о новых приключениях Гриши (его играет актер Милош Бикович), которому предстоит помочь супружеской паре (Павел Прилучный и Кристина Асмус), избалованной роскошной жизнью, переосмыслить ценности. Персонажи попадут в эпоху Петра I, их ждут морские приключения и опасности.

В фильме также снимались Виталия Корниенко, Мария Миронова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин и другие.

Новая картина вышла в широкий прокат 11 июня, премьера состоялась в московском кинотеатре "Октябрь". По данным за 23 июня, "Холоп 3" собрал более миллиона зрителей в российском кинопрокате.

Ранее актриса Мария Миронова назвала "Холоп 3" самой доброй и трогательной частью серии.