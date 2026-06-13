Охлобыстин рассказал, что нравится зрителю в фильме "Холоп 3" Охлобыстин рассказал, что зацепит зрителя в "Холопе 3"

Москва13 июн Вести.Герои‑мажоры "Холопа‑3" точно зацепят зрителей, заявил ИС "Вести" актер Иван Охлобыстин.

Сюжет третьей части комедии возвращает зрителей в знакомую вселенную перевоспитания мажоров, но на этот раз события разворачиваются в XVIII веке на борту настоящего корабля.

За последние два-три десятилетия мажор как вид приелся человеку - до уровня жестокости. И когда появилась хотя бы гипотетическая художественная возможность как-то на это повлиять, люди с удовольствием это приняли сказал Охлобыстин

В фильме главными героями стали Борис и Елена Вяземские — супружеская пара, которая оказалась на грани развода. Их роль исполнили Павел Прилучный и Кристина Асмус. К своим ролям в двух предыдущих частях "Холопа" вернулся Милош Бикович. Его герой — руководитель команды по перевоспитанию пары мажоров.

Они запутались в деньгах, амбициях и страстях, им надо сделать такой reset, то есть перезагрузиться и понять, что самое важное. Потому что человек в этом может запутаться, и он забывает о том, что он умрет гораздо быстрее, чем ему кажется подчеркнул Милош Бикович

10 июня в Москве состоялась премьера фильма. На следующий день картина вышла в широкий прокат.