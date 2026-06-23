"Холоп 3" собрал более миллиона зрителей в российском кинопрокате "Холоп 3" в России посмотрели больше 1 миллиона зрителей

Москва23 июн Вести.Более 1 миллиона российских зрителей посмотрели фильм "Холоп 3" в кино, сообщает ИС "Вести".

Комедия "Холоп 3" вышла в широкий прокат 11 июня.

Премьера фильма прошла в московском кинотеатре "Октябрь". Режиссером и одним из сценаристов кинокартины выступил Клим Шипенко.

Фильм повествует о новых приключениях Гриши (персонаж актера Милоша Биковича). Теперь перед ним стоит задача заставить пару избалованных мажоров Бориса (Павел Прилучный) и Елену (Кристина Асмус) Вяземских снова полюбить друг друга ради их детей. Для этого герои попадают в эпоху Петра I, где морские странствия и опасности помогут им переосмыслить свое собственное прошлое и осознать — нет ничего важнее семьи.

В 2020 году первая часть трилогии о перевоспитании мажоров привлекла более 11 миллионов зрителей в кинотеатры и стала самой кассовой отечественной комедией. Вышедший в 2024 году "Холоп 2" заработал в прокате 3,8 млрд рублей, заняв третье место в топе самых кассовых отечественных фильмов за всю историю российского кинотеатрального проката.

Третья часть комедии "Холоп" по масштабу заметно превосходит предыдущие фильмы, она объединила в себе и юмор, и сцены приключенческого экшена, и разнообразие музыки и танцев, рассказывал Шипенко.