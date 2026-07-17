Москва17 июл Вести.Кассовые сборы комедии "Холоп 3" превысили 1 миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

По данным системы, общие сборы фильма достигли 1000554721 рубля.

Фильм вышел в прокат 11 июня. К своим ролям в третьей части франшизы вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие актеры.

Согласно сюжету, перевоспитанию подвергается супружеская пара, которую сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус. Инициаторами перемен становятся их собственные дети.

Первая часть вышла в 2019 году, продолжение появилось в январе 2024 года. Обе картины преодолели отметку в 1 миллиард рублей кассовых сборов, причем "Холоп 2" достиг этого результата уже за первые три дня проката.