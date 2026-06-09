Режиссер Шипенко: "Холоп 3" объединил в себе и юмор, и приключения, и масштаб

Режиссер Шипенко на премьере "Холопа 3" рассказал, чем фильм привлечет зрителей Режиссер Шипенко: "Холоп 3" объединил в себе и юмор, и приключения, и масштаб

Москва9 июн Вести.Третья часть комедии "Холоп" по масштабу заметно превосходит предыдущие фильмы. Картина объединила в себе и юмор, и сцены приключенческого экшена, и разнообразие музыки и танцев, рассказал режиссер фильма Клим Шипенко в интервью ИС "Вести".

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Холоп 3". Сюжет фильма разворачивается в эпоху Петра I, куда отправляют подопытных героев иммерсивного психологического эксперимента по перевоспитанию мажоров.

Очень классное кино, создано на высшем профессиональном уровне. Это летняя авантюра рассказал исполнитель роли Гриши (Петра I) Милош Бикович

На этот раз подопытных сразу двое – семейная пара Елена и Борис Вяземские, в исполнении Кристины Асмус и Павла Прилучного, домашний очаг которых разрушен ссорами. Тогда за дело берутся их дети: с заказом на перевоспитание родителей они обращаются к знакомой команде: бывший мажор и начальник стартапа Гриша и научный руководитель Лев Арнольдович. Их играют все те же – Милош Бикович и Иван Охлобыстин.

Люди ненавидят мажоров, они столкнулись с этим в нулевые, с этим ужасом несправедливости. И любой намек на то, что эта гадость может быть исправлена, людей утешает поделился актер Охлобыстин

Третий "Холоп" по масштабу заметно превосходит предыдущие части. С корабля герои попадают на бал к турецкому султану. Эти эпизоды снимали в Турции, на реальных исторических объектах Османской империи.

Я делаю ставку и на юмор, и на интересную историю, на сюжет, и на приключения. То есть не только чтобы зрителям было забавно или весело, а чтобы они переживали, удивлялись масштабу приключений, трюков, погонь, драк, танцев, музыки. То есть я решил, что в этот раз нужно палить, так сказать, из всех орудий отметил режиссер Клим Шипенко

Каскад приключений выстраивает историю об укреплении семьи, где каждый может внести свой вклад, если будет мыслить творчески, под стать героям авантюрной комедии. В прокат фильм выйдет 11 июня.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал, что комедия "Холоп 3" – это глубокое погружение в историю любви, где на первый план выходят семейные ценности.