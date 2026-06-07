Прилучный: благодаря съемкам в фильме "Холоп 3" я переборол много страхов Прилучный: "Холоп 3" помог мне перебороть много страхов

Москва7 июн Вести.Исполнители главных ролей в комедии "Холоп-3" значительное количество трюков выполняли сами, благодаря чему приобрели неоценимый опыт. Об этом ИС "Вести" рассказал актер театра и кино Павел Прилучный.

По сюжету фильма, находясь на пороге развода, Лена и Борис Вяземские (в исполнении Кристины Асмус и Павла Прилучного) сталкиваются с сопротивлением своих детей. Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и различные опасности заставляют их осознать, что семья – это самое главное.

Нам с Кристиной Асмус досталось все в плане трюков по максимуму, как хотел [режиссер] Клим Шипенко. Я, слава богу, не травмировался, а Кристина несколько раз травмировалась - и спину, и, по-моему, ногу, еще что-то. [Были] и каскадеры. Если бы не каскадеры, я бы наверное здесь не сидел рассказал Прилучный

Актер подчеркнул, что благодаря фильму ему удалось побороть много страхов, исполнить трюки, которые до этого не делал никогда.

Например, я никогда не нырял в больших шароварах в воду и не знал, что они набирают воду и тянут ко дну. Клим тоже об этом не знал, и каскадеры тоже об этом не знали. Мы все об этом узнали только после команды "Мотор". Я никогда не забирался на 360-метровую мачту и никогда не находился там в режиме шторма, а это, как оказалось, довольно интересный опыт для жизни, и я впервые себя почувствовал как минимум неуютно, мне показалось, что я во второй раз никогда туда не залезу. Но это тоже определенный опыт и за это могу сказать только спасибо, потому что я переборол огромное количество страхов. Я очень рад, что мне удалось сняться в этой картине поделился Прилучный

По его словам, актеры смогли оценить результат съемок уже в процессе озвучки.

Пусть без цветокоррекции, графики, но [увидели, что] получилось здорово, получилось круто отметил Прилучный

Премьера российской комедии "Холоп 3" состоится 11 июня.

Ранее Кристина Асмус, сыгравшая одну из главных ролей в фильме рассказала, как сама исполнила прыжок с 25-метровой крепости.

По мнению актрисы Марии Мироновой, которая также задействована в фильме, новая часть "Холопа" представляет детский взгляд на развод родителей