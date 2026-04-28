Асмус о трюках в "Холопе-3": практически все мы делали сами

Асмус в фильме "Холоп-3" сама исполнила прыжок с 25-метровой крепости Асмус о трюках в "Холопе-3": практически все мы делали сами

Москва28 апр Вести.Исполнительница главной роли в комедии "Холоп-3" Кристина Асмус самостоятельно исполнила сценарный прыжок с 25-метровой крепости Мамуре под Аланьей. Об этом сама актриса рассказала ИС "Вести".

Прошли долгие репетиции, прежде чем сняли этот кадр, отметила она.

У нас действие происходит в Турции. И это центральный блок фильма: самый яркий, красочный, масштабный, с экстремальными трюками, погонями, прыжками с корабля, драками, настоящий трехмачтовый корабль. Мы снимаем на настоящем корабле все эти трюки. Огромная команда каскадеров, но большинство трюков, наверное, практически все, мы делали сами. У нас было очень много полетов. И самый запоминающийся момент в Турции был. У нас есть полет, мой, на флаге с 25-метрового здания, с крепости, настоящей крепости, исторического памятника - крепости Мамуре, недалеко от Алании. И я с нее прыгала отметила Асмус

По словам актрисы, большая команда каскадеров проверила до мелочей тросы, которые ее страховали.

Никакого риска не было, потому что у нас были страховочные тросы. Ничего не могло ни при каких обстоятельствах случиться. Это было все проверено, проверено огромное командой пояснила Асмус

Она также рассказала, почему согласилась на роль в этой комедии.