Шипенко о съемках "Холопа 3" во время шторма: это круто, это энергия

Шипенко рассказал о причинах съемок "Холопа 3" в открытом море Шипенко о съемках "Холопа 3" во время шторма: это круто, это энергия

Москва20 июн Вести.Российский кинематограф успешен, благодаря "оголтелому авантюризму" авторов. Пример такого подхода - комедия "Холоп 3". Об этом заявил ИС "Вести" режиссер этой кинокартины Клим Шипенко.

"Холоп 3" снимали так, как зарубежные кинематографисты "никогда бы не решились", подчеркнул он.

Русское кино отличается слабоумием и отвагой, и таким образом может достигать невероятных высот ... В "Холопе 3", конечно же, морские съемки были … так наши зарубежные коллеги не снимают. Так нельзя снимать, по их правилам. И там ни одна страховая так и не застрахует. Когда я начал снимать, мне и не хотелось, чтобы погода была хорошая. Потому что в кадре: когда шторм, когда волны Это же круто, это же энергия. Поэтому, да, конечно, рискованно, что всех укачает, меньше снимем, но зато то, что мы снимем, будет же такой дикой крутой энергией, адреналином в кадре и все такое сказал Шипенко

Исполнительница одной из главных ролей "Холопе 3" Кристина Асмус самостоятельно исполнила сценарный прыжок с 25-метровой крепости.

Актриса Ольга Дибцева во время съемок в фильме "Холоп" восемь раз окунулась в ледяную воду.