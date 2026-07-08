Москва8 июл Вести.Актриса Ольга Дибцева пробовала худеть, используя специальные уколы, но сбросить вес ей помогла комплексная работа с диетологами и психиатрами. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Актриса призналась, что пробовала множество способов похудения.

Моя основная причина, почему я толстею, условно, была в том, что я от нервов очень много ем. И это именно связано с моим таким эмоциональным, как бы несчастным каким-то фоном: я устаю на съемках, я прихожу домой после двенадцатичасовой смены, я открываю холодильник, смотрю, что есть, и все это съедаю говорит Дибцева

Максимальный вес актрисы при росте 165 сантиметров составлял 93 килограмма.

Я даже стукалась в дверные косяки. Я не могла осознать, что я такая большая рассказала актриса

Она отметила, что культ еды в ее семье присутствовал с детства, возможно, потому, что бабушка Ольги пережила блокаду Ленинграда.

Ее огромная травма передалась и мне, потому что мне нельзя было ничего оставить. Ставят на тарелки всегда горы еды, и, если я что-то не доела, я могла получить, значит, оплеуху. Ну, потому что это святое. Бабушка всю жизнь сушила сухари, вот в таких мешках они стояли. У нас были спички, мыло, все, еда, хлеб нельзя было выкидывать, нужно было все съесть вспоминает Дибцева

Актриса признается, что пробовала популярные уколы для похудения, но от них только набрала вес.

Диетолог даже сказал: "Оля, ты хакнула этот препарат". Потому что вы можете себе представить, на этих уколах я еще набрала вес? Потому что мне так было плохо от них. У меня были такие страшные побочки — тошнота, постоянная головная боль, какое-то непонятное состояние. А я, как человек, привыкший заедать дискомфорт, начала, чтобы меня не тошнило, есть конфеты, например. Просто убирать вот эту тошноту. Я себя плохо чувствовала, я ела колбасу. И у меня реально вес пошел вверх поделилась опытом актриса

Сбросить вес артистке помог комплексный подход.

Глубинная работа с психологами, с психиатрами, с пищевыми дневниками, даже с препаратами, которые выписывают психиатры, чтобы снять это нервное напряжение. Это все помогло перестать переедать... У меня, понимаешь, нет одного какого-то способа, какого-то волшебного крема или укола, который бы это сделал. Это настолько комплексно — это и диетологи, и диетологи-терапевты, которые работали с головой пояснила она

Дибцева ранее рассказала, что на съемках второй части фильма "Холоп", будучи беременной, съела около двух килограммов черешни, находясь в тугом корсете.