Актриса Дибцева рассказала, почему режиссеры заставляют ее есть в кадре

Дибцева об актерской "фишечке": режиссеры говорят, что я смешно ем в кадре Актриса Дибцева рассказала, почему режиссеры заставляют ее есть в кадре

Москва7 июн Вести.Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко – не первый режиссер, настоятельно попросивший на съемочной площадке российскую актрису Ольгу Дибцеву принимать пищу в кадре. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, однажды ей пришлось съесть две курицы во время проведения съемок.

Да, это моя, кстати, еще одна актерская "фишечка", говорят - я смешно ем в кадре. И этим режиссеры очень часто пользуются. Это не только в "Холопе" было. Много было сериалов, где режиссеры видели, что у меня смешно аппетитно получается есть, и просто заставляли меня. Я на одни съемках съела две курицы гриль! рассказала Дибцева

Ранее она рассказала, как на съемках второй части фильма "Холоп", будучи беременной, съела около двух килограммов вишни, находясь в тугом корсете.