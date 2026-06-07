Москва7 июн Вести.На съемках второй части фильма "Холоп" российская актриса Ольга Дибцева, которая была в тот момент беременна, съела около двух килограммов черешни, находясь в тугом корсете. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По словам знаменитости, сцена, в которой ей нужно было есть черешню, была очень тяжелой.

Я была беременна… И мне затягивали живот… И мне нужно было есть вишню. Опять же, какие-то секунды на экране. Но Клим Шипенко, наш любимый режиссер, снимает так долго, по 40 дублей он снимает. И я здесь съела, наверное, килограмма два черешни. Плюс там очень жарко, потому что это было лето как раз… И я все время ем, и мне Клим: "Плохо ешь, ешь еще, нет, дубль, ты как-то не сексуально ешь". Я даже звонила своему агенту, говорила: "Маша, ну просто сделай что-нибудь, я больше не могу есть черешню, и меня тошнит"… Но пришлось, а что делать? Такая наша работа заявила актриса

Ранее Ольга Дибцева рассказала, что во время съемок в фильме "Холоп" восемь раз окунулась в ледяную воду.