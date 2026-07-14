Аксенова рассказала об эксперименте над телом ради съемок в сериале "Холод" Аксенова довела себя до полного обезвоживания ради съемок в сериале "Холод"

Москва14 июл Вести.Актриса Любовь Аксенова рассказала об экстремальной программе похудения, которую она использовала, чтобы сбросить вес для съемок в сериале "Холод". Для достижения нужного эффекта на площадку она выходила в состоянии полного обезвоживания.

Как пишет NEWS.ru Аксенова начала подготовку к съемкам с августа. Она хотела добиться того, чтобы ее персонаж выглядел так, будто сидит на сухом голодании, при котором человек отказывается как от пищи, так и от питья на определенный срок.

Аксенова занималась в зале, постепенно снижала количество потребляемых калорий вплоть до 400–800. К январю, когда начались съемки, девушка весила 48 килограммов.

Мне казалось важным, чтобы состояние было действительно настоящее. Мы обсуждали с режиссером, что это можно сделать и графикой, но решили добиться эффекта без графики. Самое сложное было играть в состоянии полного обезвоживания поделилась актриса

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