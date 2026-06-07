Актриса Дибцева рассказала о своей дружбе с Аглаей Тарасовой Актриса Дибцева: в период моей беременности Тарасова поддерживала на съемках

Москва7 июн Вести.Работая над фильмом "Золотое кольцо" во время своей первой беременности, российская актриса Ольга Дибцева нашла поддержку в лице коллеги Аглаи Тарасовой. Об этом Дибцева рассказала в интервью Борису Корчевникову, сообщает ИС "Вести".

По словам Дибцевой, съемки фильма были сопряжены с постоянными перемещениями по городам "Золотого кольца" России, что было затруднительно в ее положении и часто сказывалось на самочувствии.

Аглая - моя любимая подруга и я очень люблю Аглаю. Она мой такой настоящий друг. Был фильм замечательный "Золотое кольцо", где мы играли таких девчонок, мальчишек, которые путешествуют по "Золотому кольцу" России. И там я была в положении уже, так Аглая меня очень поддерживала на этих съемках… Она - потрясающий человек, помогающий всем всегда человек, невероятной души поделилась Дибцева

Ранее она рассказала о своих испытаниях во время второй беременности - на съемках второй части фильма "Холоп" ей пришлось съесть около двух килограммов черешни, находясь в тугом корсете.